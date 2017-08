Die deutsche Meisterin Christina Hering hat bei der Leichtathletik-WM in London über 800 m zwar als Fünfte ihres Vorlaufs den für den direkten Halbfinal-Einzug nötigen dritten Platz verpasst, gehörte aber in 2:01,13 Minuten zu den sechs Läuferinnen, die über die Zeitregel weiterkamen.

Die Olympiazweite Francine Niyonsaba (Burundi) hatte Herings sehr schnellen Vorlauf in 1:59,86 Minuten gewonnen und damit die beste Zeit des Abends erzielt.

"Ich habe es schon gehofft, da ich gesehen habe, dass die Läufe davor nicht so schnell wie erwartet waren", sagte Hering im ZDF: "Eigentlich bin ich überhaupt nicht zufrieden mit meinem Rennen. Ich habe von Anfang an den Anschluss verloren. Wenigstens habe ich am Ende gut kämpfen können."

Die zweimalige Olympiasiegerin Caster Semenya aus Südafrika überstand im Schongang ihren Vorlauf. Die Weltmeisterin von Berlin 2009, die vor zwei Jahren in Peking bereits im Halbfinale gescheitert war, siegte in ihrem Rennen in 2:01,33 Minuten und zog damit problemlos in die Vorschlussrunde am Freitag (20.35 Uhr im LIVETICKER) ein.

Reh scheitert trotz Bestleistung

Über 5000 m verpasste Nachwuchstalent Alina Reh das Finale über 5000 m (Sonntag, 20.35 Uhr im LIVETICKER) trotz einer couragierten Leistung. Die erst 20-Jährige lief in 15:10,01 Minuten persönliche Bestleistung, trotzdem reichte es für sie als insgesamt Vorlauf-17. nicht für den Endlauf.

"Ich habe heute gemerkt, dass es international noch mal ganz anders abgeht. Das war ein echtes Gerangel", sagte Reh: "Ich habe am Anfang immer noch 'sorry' gesagt, am Ende konnte ich von der Puste her nicht mehr. Vorne ging es am Ende zu schnell ab, da fehlt mir noch die Tempohärte."

Titelverteidigerin und 10.000-m-Weltmeisterin Almaz Ayana (14:57,06/Äthiopien) und die Jahresschnellste Hellen Obiri (14:56,70/Kenia) gaben sich keine Blöße. Die Äthiopierin Genzebe Dibaba, die im Finale über 1500 m als Weltrekordlerin den letzten Platz belegt hatte, trat nicht zum Vorlauf an.