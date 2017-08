Im Kampf gegen den grassierenden Noro-Virus bei der Leichtathletik-EM in London hat 5000-Meter-Läufer Richard Ringer einen Hygiene-Tipp an seine deutschen Teamkameraden.

"Es ist besser, wenn jeder die Toilette im Hotelzimmer selbst sauber macht. Ich will gar nicht wissen, was die Reinigungskräfte von den anderen Zimmern so alles mitbringen", wurde Ringer in der ARD nach dem 5000-Meter-Vorlauf deutlich.

Er selbst sei von dem Virus verschont worden, sagte Ringer. Genutzt hat es dem Langstreckenspezialisten dennoch nichts: Ringer lief in seinem Vorlauf in 13:36,87 Minuten als 17. ins Ziel und verpasste das Finale.