Medaillenkandidat Rico Freimuth hat bei der Leichtathletik-WM in London im Zehnkampf einen guten Start erwischt.

Der 29 Jahre alte WM-Dritte von Peking lief mit 10,53 Sekunden die zweitbeste Zeit aller Mehrkämpfer. Mit 8663 Punkten ist Freimuth als Nummer eins der Welt nach London gereist.

Auch Kai Kazmirek (10,91) konnte überzeugen, der Olympiavierte rechnet sich ebenso Chancen auf Edelmetall aus.

Mathias Brugger blieb in 11,15 Sekunden unter seinen Möglichkeiten und rangiert auf Platz 23.

Mayer markiert Bestzeit

Der Olympiazweite Kevin Mayer präsentierte sich in Topform und lief in 10,70 Sekunden neue Bestzeit. Der Franzose hat in dieser Saison noch keinen Zehnkampf bestritten, gilt aber als Top-Favorit auf Gold.

Vizeweltmeister Damian Warner aus Kanada (10,50) liegt nach der ersten Disziplin erwartungsgemäß in Führung.