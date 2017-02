Im Volkswagen Pokalblog gibt es ab sofort alle Neuigkeiten, Kuriositäten und Pressekonferenzen zum Achtelfinale des DFB-Pokals.

+++ PK mit Valerien Ismael um 14.30 Uhr +++

Nachdem sich Bayern-Trainer Carlo Ancelotti den Fragen der Journalisten gestellt hat, bittet der Gegner VfL Wolfsburg ab 14.30 Uhr zur Pressekonferenz mit Trainer Valerien Ismael.

+++ PK mit Ancelotti beendet +++

Genug der Worte des Italieners, der das Podium verlassen hat. Ab 14.30 Uhr geht es weiter mit der Pressekonferenz des VfL Wolfsburg mit Chef-Trainer Valerien Ismael

+++ Ancelotti zu Abwanderungsgedanken von Costa +++

"Ich habe das Interview nicht gelesen, aber ich spreche jeden Tag mit ihm. Er ist zufrieden, hier zu sein. Manchmal spielen im Fußball auch andere Akteure eine Rolle, Berater, Agenten, die Druck auf den Klub ausüben wollen. Für mich zählt die Meinung des Spielers, und da gibt es keine Probleme. Dieses Interview war mehr durch den Berater als durch den Spieler gesteuert."

+++ "Kimmich ist fit" +++

"Kimmich hat heute trainiert, er ist fit und hat keine Probleme mehr. Alle anderen Spieler sind auch in guter Verfassung, sie haben sich gut erholt.“

+++ Ancelotti zur Pause von Thiago im letzten Spiel +++

"Für einen Spieler, der nach einer Verletzung zurückkommt, ist eine Einwechslung immer risikoreicher. Es ist besser, wenn er von Anfang an spielt. Er wird morgen gegen Wolfsburg in der Startelf stehen."

+++ Thiago in Startelf +++

"Thiago kann uns mit seiner Qualität helfen. Er ist bereit und kann morgen 90 Minuten spielen. Er beginnt von Anfang an."

+++ Ancelotti erklärt Robben-Auswechslung +++

"Das hatte rein physische Gründe", sagt Ancelotti zur frühen Auuswechslung von Arjen Robben gegen Schalke. Der Niederländer hatte darauf wenig erfreut reagiert.

+++ Hartes Training als Grund für die Krise? +++

"Wir haben in den letzten Wochen hart gearbeitet. Wir waren zuletzt nicht in einer Top-Verfassung, aber die Arbeit wird sich in den nächsten Spielen auszahlen. Wir müssen nur kompakter stehen, um unsere Probleme zu lösen."

+++ Ancelotti zur Kritik +++

"Kritik ist gut. Das ist keine Überraschung für mich, sondern normal. Ich habe damit kein Problem. +++

+++ Ancelotti über die Zusammenarbeit als Team +++

"Du musst zusammenarbeiten. Wir haben gegen Schalke nicht zusammengearbeitet. Ich bin sicher, morgen arbeiten wir zusammen."

+++ Ancelotti über Probleme in der Kompaktheit +++

"Manchmal standen wir kompakt, zum Beispiel gegen Leipzig. Gegen Schalke waren wir defensiv nicht kompakt genug."

+++ Ancelotti über Bayerns Baustellen +++

Beim FC Bayern München läuft es in den letzten Wochen einfach nicht rund. Vor allem der neuerlich schlechte Auftritt beim 1:1 gegen Schalke 04 lässt die Alarmglocken beim Rekordmeister schrillen. Vor dem Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg äußert sich nun Trainer Carlo Ancelotti in wenigen Minuten zu den diversen Baustellen der Münchner.

+++ PK von Gladbach ist beendet +++

Das war es auch schon von Dieter Hecking zum Pokalspiel am Dienstag.

+++ Stöger zu englischen Wochen +++

"Für Spieler sind die englischen Wochen großartig."

+++ Stöger vor dem Duell beim Hamburger SV +++

Auch in Köln äußert sich Trainer Peter Stöger vor dem Achtelfinale beim Hamburger SV.

"Mavraj ist ein stabiler Faktor beim HSV, der Verantwortung übernimmt. Das freut mich persönlich sehr für ihn", sagt der Österreicher über den Innenverteidiger, der in der Winterpause aus der Domstadt nach Hamburg wechselte.

+++ Hecking über Rotationen +++

"Wir müssen noch nicht zwingend die große Rotation in der Startelf anwerfen."

+++ Hecking über den möglichen Einzug ins Finale +++

"Berlin ist ganz weit weg. Jetzt zählt erst einmal das Achtelfinale." Aber: "Vielleicht ist der DFB-Pokal die einzige Chance, in Deutschland einen Titel zu gewinnen."

+++ Hecking zu seinen Erwartungen +++

"Die Einstellung muss bei 100% sein. Bei 90% könnte es ein langer Abend werden. Fürth wird alles reinwerfen."

+++ Hecking zur Personalsituation +++

"Ich gehe davon aus, dass der gleiche Kader wie in Freiburg in Fürth dabei sein wird. Für Strobl und Elvedi ist es noch zu früh."

"Kolodziejczak kann vielleicht am Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainieren."

+++ Hecking vor dem Pokal-Achtelfinale in Fürth +++

In wenigen Minuten findet die Pressekonferenz von Borussia Mönchengladbach vor dem Duell mit Zweitligist Greuther Fürth am Dienstag statt. Seit Dieter Hecking bei Borussia Mönchengladbach als Trainer auf der Bank sitzt, läuft es für die Gladbacher wieder besser. Zuletzt besiegten sie Freiburg mit 3:0. Doch im Pokal wartet schon die nächste Herausforderung: Zweitligist Greuther Fürth ist nicht zu unterschätzen. Die Fürther schossen in der Liga Hannover 96 mit 4:1 ab.

+++ HSV-Trainer Gisdol warnt vor zu viel Euphorie +++

Für den HSV geht es am Dienstag im heimischen Stadion gegen den 1. FC Köln. Dabei gehen die Hamburger nach dem 1:0-Sieg gegen Leverkusen mit Rückenwind in die DFB-Pokal-Partie.

HSV-Trainer Markus Gisdol, der als Co-Trainer von Schalke 04 den DFB-Pokal 2011 bereits einmal gewann, warnte allerdings in der Presserunde vor dem Pokalspiel vor zu viel Euphorie: "Es ist wichtig, dass wir die Spitzen vermeiden – egal ob sie nach oben oder nach unten ausschlagen."

Gegen Köln setzt Gisdol wieder auf die Unterstützung der Fans: "Sie haben uns in den letzten Heimspielen getragen. Genau das wollen wir auch am Dienstag wieder schaffen. Ich erwarte eine ganz besondere Atmosphäre."

Trotzdem ist sich der HSV-Trainer der aktuellen Stärke der Kölner bewusst. "Ihre Saison bislang ist außergewöhnlich: Ihnen fehlen nur zwei Punkte auf einen Champions-League-Platz. Es wird alles nötig sein und wir müssen alles geben, um Dienstag hier als Sieger vom Platz zu gehen."

Auch die Personalsituation macht Gisdol zu schaffen. So hat sich Lewis Holtby gegen Leverkusen einen Cut am Schienbein zugezogen und Dennis Diekmeier einen Schnitt am rechten Knie, beide mussten genäht werden. Mergim Mavraj und Albin Ekdal haben dagegen mit muskulären Problemen zu kämpfen. "Wir müssen jetzt abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Heute schon eine Prognose zu geben, wer Dienstag auf jeden Fall spielen wird, ist für mich nicht möglich", sagte Gidsol.

+++ Das Achtelfinale im DFB-Pokal steht an +++

Endlich wieder DFB-Pokal: Nachdem in der Bundesliga die Rückrunde bereits begonnen hat, geht es auch im DFB-Pokal in die nächste Runde. Das Achtelfinale im traditionsreichen Pokalwettbewerb hat einige spannende Duelle zu bieten (alle Spiele auch im LIVETICKER und in der Pokal-Konferenz auf SPORT1.fm).

So empfängt Titelverteidiger Bayern München den VfL Wolfsburg. Das Topspiel findet allerdings in Dortmund statt. Der BVB muss gegen Hertha BSC ran. Drittligist Sportfreunde Lotte hofft nach dem Sieg gegen Leverkusen auf eine weitere Überraschung im Pokal gegen 1860 München.

Hier alle Partien im Überblick:

Dienstag, 18.30 Uhr

Hamburger SV - 1. FC Köln

Astoria Walldorf - Arminia Bielefeld

Dienstag, 20.45 Uhr

Bayern München - VfL Wolfsburg

SpVgg Greuther Fürth - Borussia Mönchengladbach

Mittwoch, 18.30 Uhr

Sportfreunde Lotte - TSV 1860 München

SV Sandhausen - FC Schalke 04

Mittwoch, 20.45 Uhr

Borussia Dortmund - Hertha BSC

Hannover 96 - Eintracht Frankfurt