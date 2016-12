Magnus Carlsen gilt als Schach-Wunderkind, aber auch als schlechter Verlierer. Der 26-Jährige verteidigte jüngst gegen Sergej Karjakin seinen Weltmeistertitel in New York.

Bei der Schnellschach-WM in Doha wurde Carlsen jedoch als Titelträger abgelöst, was den Norweger offenbar so richtig auf die Palme brachte.

Carlsen leistete sich einen schlechten Springer-Zug in Runde elf, der ihn das Spiel und den WM-Titel kostete. Im Anschluss rannte der 26-Jährige in seine Lounge und schrie Berichten zufolge so laut, dass ihn die Zuschauer im Spielsaal noch hören konnten.

Der Schach-Großmeister wollte wohl unbedingt seinen Titel verteidigen.