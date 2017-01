Die deutsche 15er Rugby-Nationalmannschaft (DRV XV) träumt von der Qualifikation zur Rugby WM 2019 in Japan, zum ersten Mal in der Geschichte will Deutschland hier vertreten sein. Das Team von Nationaltrainer Kobus Potgieter braucht für diese historische Mission entsprechende Erfolge in der Rugby Europe Championship, dem Höhepunkt in der laufenden Saison.

SPORT1 ist bei den Spielen gegen Rumänien, Georgien, Belgien, Spanien und Russland auf allen Plattformen LIVE dabei.

Zum Auftakt der WM-Qualifikation, bei der gleichzeitig auch der Europameister gekrönt wird, geht es gegen den mehrfachen WM-Teilnehmer Rumänien. Das Match aus dem Sparda-Bank-Hessen-Stadion in Offenbach ist am Samstag, 11. Februar, LIVE ab 13 Uhr auf SPORT1 im Free-TV zu sehen. Franz Büchner kommentiert, Sascha Bandermann ist als Moderator vor Ort. Als Co-Kommentator fungiert Manuel Wilhelm, Ex-Rugby-Nationalspieler und aktueller DRV-Sportdirektor.

Darüber hinaus gibt es die Begegnung im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de und via Facebook Live sowie im Pay-TV auf SPORT1+.

Deutschland bei Europameister Georgien gefordert

Für Deutschlands hartgesottene Rugbymänner folgen bis zum 19. März vier weitere Spiele, die Deutschlands führende 360°-Multimedia-Sportplattform allesamt in Szene setzt.

Im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de gibt es am Sonntag, 19. Februar, das wichtige Gastspiel bei Europameister Georgien: Der Livestream aus Rustavi startet um 11:55 Uhr. Im Free-TV folgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 23. Februar, ab 0 Uhr die Highlights der Partie.

Die beiden Heimspiele gegen Belgien in Offenbach am Samstag, 4. März, ab 13 Uhr sowie gegen Spanien in Köln am Samstag, 11. März, ab 16 Uhr, werden LIVE und in voller Länge auf SPORT1 übertragen. Zum Abschluss gibt es die Partie Russland gegen Deutschland am Sonntag, 19. März, live ab 11:55 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de. Highlights sind im Free-TV in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 23. März, ab 0 Uhr im Free-TV zu sehen.

"Können auch gegen WM-Teilnehmer bestehen"

"Die Rugby Europe Championship ist ganz klar unser Saisonhöhepunkt. Nach dem Klassenerhalt im vergangenen Jahr möchten wir dieses Jahr den nächsten Schritt nach vorne machen", sagte Nationaltrainer Kobus Potgieter im SPORT1-Interview. "Unser Ziel ist es, mindestens die beiden Heimspiele gegen Spanien und Belgien zu gewinnen, aber auch gegen den WM-Teilnehmer Rumänien rechnen wir uns Chancen für eine Überraschung aus. Die November-Testserie letztes Jahr hat gezeigt, dass wir auch gegen WM-Teilnehmer bestehen können und nach einer intensiven Vorbereitung starten wir gut vorbereitet in das erste Spiel gegen Rumänien in Offenbach am 11. Februar."

Im Herbst überzeugte Deutschland mit Siegen gegen Uruguay und Brasilien, die Weltranglisten-Partien liefen auf SPORT1 und waren der erste Live-Auftritt des Teams im Free-TV überhaupt. Der volle Fokus liegt jetzt auf der WM-Qualifikation, nachdem 2015 der Sprung zu dem prestigeträchtigen Turnier nur knapp verfehlt wurde.

Die Spiele der Rugby Europe Championship im Überblick:

Samstag, 11. Februar:

Deutschland - Rumänien

ab 13 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, SPORT1+ und im LIVESTREAM auf SPORT1.de

Sonntag, 19. Februar:

Georgien - Deutschland

ab 11.55 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de

Samstag, 4. März:

Deutschland - Belgien

ab 16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Samstag, 11. März:

Deutschland - Spanien

ab 16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Sonntag, 19. März

Russland - Deutschland

ab 11.55 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de