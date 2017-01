WWE-Profi Brock Lesnar wurde von der amerikanischen Anti-Doping-Agentur USADA für ein Jahr gesperrt. In den Tagen rund um seinen UFC-Kampf gegen Mark Hunt wurde der 39-Jährige positiv auf zwei verbotene Substanzen getestet.

Sperre wird zurück datiert

Da der Kampf bereits im Juli 2016 stattgefunden hat, beginnt die Sperre rückwirkend bereits am 15. Juli 2016. Im Juli 2017 dürfte Lesnar wieder an Wettkämpfen teilnehmen. Ob der Amerikaner noch einmal in der UFC antritt, ist derweil noch völlig unklar.

Seine WWE-Karriere ist nicht von der Sperre betroffen, die Showkampf-Liga hat längst angekündigt, ihr eigenes Anti-Doping-Programm nicht auf Lesnar anzuwenden, da er dort nicht als Vollzeit-Wrestler aktiv sei.

Lesnar wird am 29. Januar bei der Großveranstaltung Royal Rumble wieder in den Ring steigen.