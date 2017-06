Von wegen Sommerloch!

Die U17-Teams des FC Bayern München und von Werder Bremen kämpfen um die deutsche Meisterschaft, die deutsche U21-Nationalmannschaft startet gegen Tschechien in die UEFA U-21 EM und der FIFA Confederations Cup in Russland wartet mit spannenden Spielen auf.

Das und noch mehr bietet der spektakuläre Live-Sonntag bei SPORT1.

Der Sonntag im Überblick:

Werder gegen Bayern - wer gewinnt die U17-Krone?

Ein hochspannendes Endspiel steht am Sonntag in der U17-Bundesliga auf dem Programm. Werder Bremen und der FC Bayern München duellieren sich im Finale der Juniorenmeisterschaft (ab 12.55 Uhr LIVE im TV und im STREAM bei SPORT1)

Die Bremer schalteten im Halbfinale Borussia Dortmund aus, der FCB setzte sich gegen den FC Schalke 04 durch. Beide Teams haben Top-Talente in ihren Reihen, die auch bei der U17-Europameisterschaft im Mai im Einsatz waren.

Leichter Favorit in München sind die Gastgeber, doch die Norddeutschen wollen den Heimvorteil der Bayern zu ihrem Auswärtsvorteil machen.

Confed Cup: Ronaldo und Co. gegen Mexiko

Beim FIFA Confederations Cup startet Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo in das Turnier in Russland. Der Europameister trifft in der Gruppe A auf CONCACAF-Sieger Mexiko. SPORT1 überträgt das Duell ab 16.55 Uhr LIVE im TV.

Auch die deutsche Gruppe B ist im Einsatz. Afrikameister Kamerun fordert mit Chile den Gewinner der Copa America (ab 20 Uhr im LIVETICKER), der mit Stars wie Arturo Vidal und Alexis Sanchez aufläuft.

Highlights der Partie zwischen den deutschen Gruppengegnern zeigt SPORT1 ab 23.30 Uhr im TV.

Deutsche U21 startet in EM

In der UEFA U-21 EM starten die deutschen Hoffnungsträger von Nationaltrainer Stefan Kuntz in das Turnier in Polen. Gegen Tschechien gilt für Serge Gnabry, Mo Dahoud und Co. gilt: patzen verboten. Denn nur der Gruppenerste zieht sicher in das Halbfinale ein.

Bei SPORT1 können Sie das Spiel der DFB-Junioren ab 18 Uhr im LIVETICKER verfolgen. Außerdem zeigt SPORT1 die Highlight des Spiels ab 23.30 Uhr im TV.

Live-Fußball bei der U-21 EM ist am Abend zu sehen. Italien spielt in der Gruppe C mit Mega-Torwarttalent Gianluigi Donnarumma gegen Dänemark (ab 20.40 LIVE im TV auf SPORT1)

DTM: Siegen Auer und Green weiter?

In der Saison 2017 kennt die DTM bisher nur zwei Sieger. Lucas Auer und Jamie Green konnten bei den ersten zwei Stationen in Hockenheim und am Lausitzring je zwei Mal triumphieren, haben sich damit in der Fahrerwertung schon Luft auf ihre Verfolger verschafft.

Ihre Führung wollen sie an diesem Wochenende bei den zwei Rennen (ab 19 Uhr im TV auf SPORT1) auf dem Hungaroring nahe Budapest liebend gerne ausbauen.

Handball: DHB-Team gegen Schweiz

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist bereits sicher für die Europameisterschaft 2018 in Kroatien qualifiziert. Nach fünf Siegen in fünf Spielen ist der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen.

Am Sonntag geht es für die "Bad Boys" trotzdem weiter. Am letzten Spieltag trifft der Europameister am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) in Bremen auf die Schweiz.

LIVE-Fußball mit dem FIFA Confederations Cup und der UEFA U21-EM sowie dem U17-Finale um die Deutsche Meisterschaft - dazu DTM und Handball. Der heiße Sportsonntag bei SPORT1.