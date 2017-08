Die Stiftung Deutsche Sporthilfe wird mit dem "Sonderpreis der Chefredaktion" der Sport Bild geehrt.

"Ohne die Deutsche Sporthilfe wären die meisten Erfolge und Medaillen deutscher Sportler nicht möglich gewesen. 50 Jahre Deutsche Sporthilfe sind eine einzige Erfolgsgeschichte", begründete Sport-Bild-Chefredakteur Alfred Draxler das Votum der Jury.

Zur Verleihung der Awards am 21. August in der Hamburger Fischauktionshalle werden rund 700 Gäste aus Sport, Wirtschaft und Medien erwartet. Die Highlights der Gala sehen Sie am 22. August ab 22 Uhr im TV auf SPORT1.

Vergeben werden bei der 15. Auflage der Veranstaltung insgesamt neun Preise - unter anderem in den Kategorien Lebenswerk, Star des Jahres und Comeback des Jahres.

Bis heute hat die Stiftung Deutsche Sporthilfe (DSH) rund 50.000 Athleten aus 50 Sportarten gefördert. Die Athleten haben unter anderem insgesamt 247 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen und 338 Goldmedaillen bei Paralympischen Spielen geholt.