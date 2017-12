Wladimir Putin will wegen Doping-Affäre vor Gericht ziehen

Anzeige

Wladimir Putin will wegen Doping-Affäre vor Gericht ziehen Doping: Putin will vor Gericht ziehen / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Wladimir Putin möchte den betroffenen russischen Athleten helfen © Getty Images

Wladimir Putin kündigt in der Staatsdoping-Affäre rechtliche Schritte an. In der derzeitigen Situation sieht der russische Präsident keine andere Möglichkeit.