Der zweimalige Gesamtsieger Nasser Al-Attiyah (Katar) hat bei der Rallye Dakar aufgegeben.

Der schwere Schaden an der Hinterachse seines Toyotas, den sich der Gewinner von 2011 und 2015 auf dem dritten Teilstück am Mittwoch zugezogen hatte, konnte nicht mehr bis zum Start der vierten Etappe repariert werden.

Im Gesamtklassement war Al-Attiyah wegen seines "klaren Fahrfehlers", wie er selbst einräumte, auf den 25. Platz zurückgefallen. Sein Rückstand auf Spitzenreiter Sébastien Loeb (Frankreich/Peugeot) betrug nach einem Viertel der prestigeträchtigen Rallye bereits 2:14 Stunden.

Die vierte Etappe führt am Donnerstag von San Salvador de Jujuy in Argentinien über 416 km WP nach Tupiza/Bolivien. In insgesamt zwölf Etappen müssen die Starter 8823 km zurücklegen, davon gehen 4093 km in die Wertung ein. Die Rallye endet am 14. Januar in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires.