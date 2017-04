Anzeige

Formel 3: Mick Schumacher wird Sechster in Monza Schumacher überzeugt in Monza / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Mick Schumacher fuhr zum dritten Mal in dieser Saison in die Punkte © Imago

Mick Schumacher fährt in der Formel 3 erneut in die Punkte. Der Prema-Pilot landet auch auf der Strecke in Monza in den Top Ten. Ein Brite gewinnt.