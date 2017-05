Auf SPORT1 steht das nächste PS-Wochenende an: Die DTM startet mit ihren beiden Rahmenserien, dem Porsche Carrera Cup und dem Audi Sport TT Cup, auf dem Hockenheimring traditionell in die neue Saison. Nach einigen technischen Änderungen darf man auf die Performance des amtierenden DTM-Champions Marco Wittmann im BMW sowie der Konkurrenz von Mercedes und Audi gespannt sein.

SPORT1 berichtet von allen drei Serien am Samstag und Sonntag live oder in Highlights im Free-TV, auf SPORT1+ und im Livestream auf SPORT1.de . Die beiden DTM-Läufe werden am Samstag ab 22.45 Uhr und am Sonntag ab 23.30 Uhr ausführlich zusammengefasst.

Dazu gastiert die FIA WEC zur zweiten Saisonstation im belgischen Spa. SPORT1 überträgt das 6-Stunden-Rennen am Samstag ab 14 Uhr im LIVESTREAM sowie ab 14 Uhr und ab 18.30 Uhr LIVE im Free-TV.

Titelverteidiger Wittmann gefordert

Auch in dieser Saison garantiert die DTM Motorsport der Extraklasse: Bei der populärsten internationalen Tourenwagenserie liefern sich die drei deutschen Premium-Hersteller Audi, BMW und Mercedes wieder einen spannenden Dreikampf auf insgesamt neun Saisonstationen mit jeweils zwei Rennen.

Neben dem amtierenden Champion Marco Wittmann im BMW gehen 17 weitere Piloten an den Start. Das Können der Fahrer steht nach einigen Änderungen im technischen Reglement ab sofort noch mehr im Fokus. Weiterhin gehören die High-Tech-Tourenwagen mit ihrem eindrucksvollen Sound und der bulligen Optik zu den faszinierendsten Fahrzeugen der internationalen Motorsportszene.

Traditionell steht auf dem Hockenheimring der Saisonauftakt an. SPORT1 zeigt die ausführlichen Highlights des 1. Rennens der neuen Saison am Samstag ab 22.45 Uhr. Die Höhepunkte des 2. Rennens sind am Sonntag ab 23.30 Uhr zu sehen.

Tradition und Speed beim Porsche Carrera Cup

Der Porsche Carrera Cup gilt als einer der traditionsreichsten Markenpokale der Welt. In diesem Jahr stehen von Mai bis Oktober acht Saisonstationen auf dem Programm, Auftakt und Finale finden erneut auf dem Hockenheimring statt. Neben den DTM-Wochenenden ist der Porsche Carrera Cup diesmal auch im Rahmen des ADAC GT Masters und der FIA WEC vertreten. Pro Wochenende werden in der Regel zwei Rennen absolviert. Am Start sind 25 Fahrzeuge vom Typ des 460 PS starken Porsche 911 GT3 Cup, die rasante und spannende Motorsport-Action garantieren.

Das erste Rennen der neuen Saison zeigt SPORT1 am kommenden Samstag Live ab 12.15 Uhr im Free-TV, die Highlights des zweiten Rennens gibt es in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 1 Uhr zu sehen.

Vettels Bruder startet im Audi Sport TT Cup

Auch in diesem Jahr bietet der Audi Sport TT Cup jungen Talenten die Chance, in den professionellen Tourenwagensport einzusteigen.

Insgesamt stehen bei der dritten Auflage des attraktiven Markenpokals sieben Rennwochenenden auf dem Programm, sechs davon im Rahmen der DTM. Mit dem "TT Cup" gehen die Nachwuchspiloten mit einem einheitliche Rennwagen auf die Strecke: Dabei handelt es sich um die Rennversion des Audi TT, der bei lediglich 1.125 Kilogramm Gewicht satte 310 PS auf die Straße bringt.

Im Aufgebot für diese Saison ist ein prominenter Name zu finden: Fabian Vettel, der 18-jährige Bruder von Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel, startet wie viele andere seine Motorsportkarriere in dieser Serie.

SPORT1 und SPORT1+ berichten über die komplette Saison des Audi Sport TT Cup live oder in tagesaktuellen Highlights im TV. Dazu sind auch hier alle Läufe im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de abrufbar.

WEC gastiert zum zweiten Saisonrennen in Spa

In der FIA World Endurance Championship (WEC) steht am kommenden Wochenende auf der Kultstrecke im belgischen Spa bereits das zweite Saisonrennen an.

Den turbulenten Jahresauftakt entschied in der LMP1-Klasse Toyota mit dem Team um Ex-Formel-1-Pilot Sebastien Buemi für sich. Das Podium komplettierte Porsche mit seinen beiden 919er Hybrid auf den Plätzen zwei und drei.

Auf dem anspruchsvollen Kurs in den belgischen Ardennen werden die Karten nun neu gemischt. Das Porsche GT-Team geht dabei mit zwei neuen 911 RSR, die 510 PS unter der Haube haben, an den Start. Für die Stuttgarter ist es die Generalprobe für das anschließende 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

SPORT1 zeigt den Start am Samstag Live ab 14 Uhr und steigt erneut Live ab 18.30 Uhr in das Renngeschehen ein. Die Highlights des kompletten Rennens gibt es dann ab 0 Uhr zu sehen. SPORT1+ ist beim Rennen Live ab 15.10 Uhr und Live ab 19 Uhr dabei. Dazu werden im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de das komplette Qualifying am Samstag ab 14.50 Uhr und das komplette Rennen am Sonntag ab 14 Uhr gezeigt.

