Hermann Tomczyk bleibt für vier weitere Jahre Sportpräsident des ADAC. Dies teilte der größte deutsche Automobilklub nach seiner Hauptversammlung in Nürnberg mit.

Der 66 Jahre alte Rosenheimer leitet die sportlichen Geschicke des ADAC seit 1997, er geht in seine sechste Amtszeit, die bis 2021 läuft. In der 114-jährigen Geschichte des ADAC ist Tomczyk der am längsten amtierende Sportpräsident.

Tomczyk, früher selbst im Rallye- und Tourenwagensport aktiv, hatte als Funktionär bereits verschiedene Ämter bei der DTM, dem Weltverband FIA und dem Deutschen Motor Sport Bund (DMSB) inne.