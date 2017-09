Das Wochenende bringt für alle Motorsport-Fans jede Menge Action. DTM, Audi TT Cup und Porsche Carrera Cup machen Station am traditionsreichen Nürburgring.

Bei DTM Live - Countdown (ab 12.15 Uhr LIVE im TV) mit DTM-Fahrer Timo Glock und Schauspieler Richy Müller gibt es im Vorfeld alle wichtigen Informationen.

Danach geht es auf der Strecke zur Sache. Das erste Rennen startet am Samstag ab 14.45 Uhr im LIVETICKER. Eine ausführliche Zusammenfassung gibt es am Abend ab 19.40 Uhr im TV und im STREAM.

Vor den letzten drei Wochenenden der Saison zeichnet sich in der DTM ein spannender Meisterschaftskampf ab. Noch führt das Audio-Trio mit Routinier Mattias Ekström an der Spitze die Gesamtwertung an, aber insgesamt können sich noch acht Piloten Hoffnungen auf die DTM-Krone machen, darunter auch BMW-Pilot Glock auf Rang vier und der sechsplatzierte Mercedes-Fahrer Lucas Auer.

Der zweite DTM-Durchgang startet dann am Sonntag ab 15.15 Uhr im LIVETICKER. Ab 22 Uhr gibt es den Rennbericht im TV und im STREAM.

Porsche Carrera Cup mit Stargast

Auch der Porsche Carrera Cup ist im Rahmen der DTM wieder auf dem Nürburgring unterwegs und hat einen prominenten Gaststarter zu bieten: Schauspieler Richy Müller, besser bekannt als TV-Kommissar Thorsten Lannert im Stuttgarter Tatort, war bereits im Vorjahr beim Porsche Carrera Cup im Einsatz und freut sich nun, erneut ins Cockpit des Porsche 911 GT3 Cup zu steigen.

Dazu geht auch der Kampf im Klassement in die nächste Runde: Aktuell führt der Däne Dennis Olsen vor dem Briten Nick Yelloly. SPORT1 überträgt das erste Rennen am Samstag live ab 18.25 Uhr im TV.

Das zweite Rennen ist am Sonntag live ab 12.35 Uhr auf SPORT1+ und ab 23:30 Uhr zeitversetzt auf SPORT1 zu sehen. Moderatorin Sarah Winkhaus und Kommentator Peter Kohl begleiten die Übertragungen.

Matthias Dolderer beim Audi SPORT TT Cup

Bekannte Gesichter gibt es auch beim Audi SPORT TT Cup, der ebenfalls auf dem Nürburgring Station macht. Der amtierende Weltmeister des Red Bull Air Race, Matthias Dolderer, gibt sich die Ehre und tauscht sein Flugzeug gegen den 310 PS-starken "TT cup".

Dazu geht der ehemalige Motorrad-Weltmeister Marco Melandri beim Markenpokal auf die Strecke. Der Motorsport-Nachwuchs kämpft währenddessen um wichtige Punkte: Die beiden dominierenden Piloten derzeit sind der führende Philipp Ellis und Verfolger Mikel Azcona.