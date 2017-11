Das deutsche Motorsporttalent Maximilian Günther arbeitet weiter an seinem Aufstieg in den Unterbau der Formel 1.

Der 20-Jährige nimmt am Donnerstag und Freitag an den offiziellen Testfahrten der Formel 2 in Abu Dhabi teil und wird in einem Boliden des spanischen Teams Racing Engineering sitzen.

"Die beiden Testtage möchte ich intensiv nutzen, um mich sowohl mit dem Auto als auch den Reifen vertraut zu machen", sagte Günther: "Die Formel 2 ist das direkte Sprungbrett in die Formel 1, und ich möchte mich bei den Testfahrten so gut wie möglich präsentieren."

Günthers Zukunft noch unklar

Die Umstellung auf den 612 PS starken Rennwagen ist ein großer Schritt. In diesem Jahr hatte Günther seine dritte Saison in der Formel-3-Europameisterschaft mit deutlich leistungsschwächeren Boliden (240 PS) absolviert.

Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr reichte es in dieser Saison zum dritten Gesamtrang, wie es für Günther im kommenden Jahr weitergeht, ist noch unklar.

Im Oktober hatte er für Mercedes bereits an den offiziellen Testfahrten der DTM teilgenommen.