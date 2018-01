Der Katari Nasser Al-Attiyah hat die dritte Etappe der Rallye Dakar gewonnen und damit seinen bereits zweiten Tagessieg gefeiert.

Der zweimalige Gesamtsieger und sein französischer Co-Pilot Matthieu Baumel benötigten im Toyota Hilux für die 295 km lange Wertungsprüfung von Pisco nach San Juan de Marcona 3:09:08 Stunden.

Zweiter wurde Dakar-Rekordsieger Stephane Peterhansel (Frankreich) mit 4:05 Minuten Rückstand vor Carlos Sainz (Spanien/5:47 zurück/beide Peugeot).

Loeb in Lauerstellung

Peterhansel setzte sich damit in der Gesamtwertung an die Spitze, dort liegt der 52-Jährige nun 3:11 Minuten vor dem bisherigen Führenden Cyril Despres (Frankreich/Peugeot) und 7:43 vor Al-Attiyah.

Der deutsche Co-Pilot Dirk von Zitzewitz (Karlshof) und der Südafrikaner Giniel de Villiers belegen im Toyota (11:23 zurück) den fünften Gesamtrang hinter dem Franzosen Sebastien Loeb (Peugeot/10:11).

Bester Pilot des hessischen Teams X-raid ist Orlando Terranova aus Argentinien. Der 38-Jährige weist in seinem Mini als Achter der Gesamtwertung einen Rückstand von 35:19 Minuten auf Peterhansel auf.

Motorrad: Sunderland übernimmt Spitze

Bei den Motorrad-Piloten gewann Vorjahreschampion Sam Sunderland (KTM/Großbritannien). Er übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung und hat ein Polster von 4:38 Minuten auf Luciano Benavides (Argentinien/Honda). Der deutsche Starter Jürgen Drössiger war nach einem Verkehrsunfall ausgestiegen.

Am Dienstag steht die vierte und bislang längste Wertungsprüfung an. Der Tross bleibt in Peru, es geht über 330 km rund um San Juan de Marcona.