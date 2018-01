Der neunmalige Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb hat seinen ersten Tagessieg bei der diesjährigen Rallye Dakar gefeiert.

Der Franzose gewann am Dienstag die vierte Etappe rund um San Juan de Marcon in Peru und führte dabei ein Peugeot-Trio an. Loeb kam mit einem Vorsprung von 1:35 Minuten auf Carlos Sainz (Spanien) und 3:16 auf Dakar-Rekordsieger Stephane Peterhansel (Frankreich) ins Ziel.

Peterhansel bleibt in Führung

Auch in der Gesamtwertung dominiert Peugeot: Weiterhin an der Spitze liegt Peterhansel mit einem Polster von 6:55 Minuten auf Loeb und 13:06 auf Sainz. Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren wird der Gesamtsieger wohl auch bei der 40. Dakar in einem der Peugeot-Buggys sitzen.

Der Katari Nasser Al-Attiyah, bislang härtester Rivale der Franzosen, hatte großes Pech und fiel aufgrund technischer Probleme an seinem Toyota weit zurück.

Er hat nun als Vierter einen Rückstand von 58:48 Minuten auf Peterhansel und ist damit ähnlich chancenlos wie die Piloten des X-raid-Teams. Jakub Przygonski (Polen) ist auf Rang neun (1:35:30 Stunden zurück) noch der bestplatzierte Fahrer der hessischen Mannschaft.

Motorrad-Titelverteidiger steigt aus

Motorrad-Vorjahreschampion Sam Sunderland (KTM/Großbritannien) stieg dagegen aus, er klagte über Rückenschmerzen und konnte die Marathon-Rallye nicht fortsetzen.

Das vierte Teilstück gewann der Franzose Adrien van Beveren (Yamaha), der sich damit zugleich an die Spitze der Gesamtwertung setzte. Sunderland hatte das Klassement bis zu seinem Ausstieg noch angeführt. Der deutsche Starter Jürgen Drössiger war nach einem Verkehrsunfall ausgestiegen.

Am Mittwoch führt die fünfte Etappe über 267 Wertungskilometer von San Juan de Marcona nach Arequipa. Nicht nur in Peru wird in diesem Jahr gefahren, außerdem stehen Teilstücke in Argentinien und Bolivien an.