Wer wird Halbzeitmeister der ADAC Formel 4?

Bleibt Juri Vips (Prema Powerteam) ganz vorne? Zieht Verfolger Felipe Drugovich (Van Amersfoort Racing) vorbei oder springt ein ganz anderer Pilot an die Spitze? Das vierte Rennwochenende der Highspeedschule des ADAC in Oschersleben (7. bis 9. Juli) liefert die Antworten auf diese spannenden Fragen.

SPORT1 überträgt die Saisonrennen zehn bis zwölf, zudem gibt es LIVESTREAMS auf www.sport1.de

In Oschersleben fährt die ADAC Formel 4 mit der ADAC TCR Germany im Rahmenprogramm der TCR International Series, und die Motorsport Arena feiert ihr 20-jähriges Jubiläum mit einem großen Fest. Am Samstagabend werden die Kult-Ostrocker von "City" ein Konzert im Infield der Strecke geben.

Vips will Führung ausbauen

Als Spitzenreiter und mit dem Gefühl, schon einmal in Oschersleben gewonnen zu haben, kehrt Juri Vips in die Motorsport Arena zurück.

Der Este stand beim Saisonauftakt Ende April gleich im ersten Rennen ganz oben auf dem Treppchen, am Red Bull Ring ließ er den nächsten Sieg folgen. Überhaupt punktet Vips derzeit vor allem mit seiner Konstanz, nur im dritten Rennen am Lausitzring blieb er ohne Zähler.

Video Juri Vips überfliegt in Spielberg die Konkurrenz

Drugovich in Lauerstellung

Nutznießer eines möglichen Vips-Fehlers wäre nämlich Felipe Drugovich, der mit 102 Punkten nur 17 Zähler hinter dem Esten auf Rang zwei liegt.

Der Brasilianer, der schon in seinem Rookie-Jahr 2016 für Neuhauser Racing für Furore sorgte, hat bei Van Amersfoort den nächsten Schritt nach vorne geschafft und träumt nun vom Titel. Sein niederländisches Team hat bereits bewiesen, dass es konstant schnell ist und Champions stellen kann: 2016 sicherte sich Van Amersfoort-Pilot Joey Mawson den Titel.

Drugovich hat wie Vips bereits zwei Rennen gewonnen – damit sind die beiden die einzigen Piloten, die in diesem Jahr bereits zweimal ganz oben auf dem Treppchen standen.

Armstrong formstark

Erster Verfolger des Spitzenduos ist der formstarke Marcus Armstrong (Prema Powerteam) mit 90 Punkten.

Der "Kiwi" hatte in Österreich seinen ersten Sieg überhaupt in der ADAC Formel 4 gefeiert und stand in allen drei Rennen auf dem Podium. "Oschersleben ist ein sehr technischer Kurs, den ich gerne fahre. Weil die Abstände in den vergangenen Rennen sehr gering waren, muss man konzentriert bleiben, um weiter vorne mitzufahren", sagt Armstrong.

Gaststarter aus Großbritannien

Die ADAC Formel 4 begrüßt in der Motorsport Arena zudem ein neues Gesicht. Oliver Caldwell (15, Großbritannien, ADAC Berlin-Brandenburg e.V.) wird erstmals in der Highspeedschule des ADAC an den Start gehen. Caldwell fährt normalerweise in der britischen Formel 4 und ist dort der jüngste Starter. In der ADAC Formel 4 ist er als Gaststarter dabei.

ADAC Formel 4-Kalender 2017

28.04.-30.04.2017: Motorsport Arena Oschersleben

19.05.-21.05.2017: Motorsport Festival Lausitzring (mit DTM)

09.06.-11.06.2017: Red Bull Ring Spielberg/AUT

07.07.-09.07.2017: Motorsport Arena Oschersleben

04.08.-06.08.2017: Nürburgring

15.09.-17.09.2017: Sachsenring

22.09.-24.09.2017: Hockenheimring