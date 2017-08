Hochspannung in der Eifel: Die ADAC Formel 4 startet am Nürburgring (4. bis 6. August) in ihre zweite Saisonhälfte - und das Rennen um den Titel der Highspeedschule des ADAC ist offen wie selten zuvor.

Ein von Juri Vips (16, Estland, Prema Powerteam) angeführtes Spitzentrio um Felipe Drugovich (17, Brasilien, Van Amersfoort Racing) und Marcus Armstrong (17, Neuseeland, Prema Powerteam) liegt nur neun Punkte auseinander.

SPORT1 überträgt wieder live im TV

Die Saisonrennen 13 bis 15 an diesem Wochenende in der Eifel werden von SPORT1 live übertragen.

Die Rennen auf dem Nürburgring sind zugleich das Heimspiel für das Team US Racing. Daher fiebert der Kerpener Rennstall des ehemaligen Formel-1-Stars Ralf Schumacher und Gerhard Ungar dem Wochenende besonders entgegen.

Schumacher, der den Traditionskurs in der Eifel als eine seiner Lieblingsstrecken bezeichnet, fuhr dort in seiner aktiven Zeit selbst unzählige Runden und wagte einst in der ADAC Formel Junior vor 25 Jahren seine ersten Schritte im Motorsport. Im zweiten Jahr ist er nun als Teamchef in der Nachwuchsserie aktiv.

In der vergangenen Saison hat es mit einem Sieg auf dem Nürburgring für US Racing nicht geklappt - Jannes Fittje (18) belegte 2016 im dritten Rennen den vierten Rang und verbuchte damit das beste Ergebnis eines US Racing-Piloten - an diesem Wochenende soll es aber endlich mit der ersten Podiumsplatzierung klappen.

Die Hoffnungen von US Racing ruhen dabei insbesondere auf Nicklas Nielsen (20, Dänemark), der Rookiemeister belegt aktuell den vierten Rang in der Gesamtwertung. Insgesamt sind vier Piloten von US Racing dabei.

Fittipaldi gibt seinen Einstand

Die ADAC Formel 4 begrüßt am Nürburgring zudem einen prominenten Debütanten. Enzo Fittipaldi (16, Brasilien) wird erstmals in der Highspeedschule des ADAC starten, der Enkel des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi sitzt dabei wie in der italienischen Formel 4 im Rennwagen des Prema Powerteams.

"Der Nürburgring ist eine tolle Strecke, ich freue mich auf die Herausforderung und will gute Ergebnisse erzielen", sagt der Brasilianer: "In der ADAC Formel 4 sind viele starke Fahrer am Start, ich werde hier sicherlich viel lernen können."

Im Fokus ist aber das umkämpfte Rennen um die Meisterschaft mit Juri Vips an der Spitze. Der Este hat 150 Punkte auf dem Konto und damit sieben mehr als Felipe Drugovich (143) und neun mehr als Marcus Armstrong (141). In sieben der bisherigen zwölf Rennen stand einer der drei Fahrer ganz oben auf dem Siegertreppchen, das Trio überzeugt im bisherigen Saisonverlauf vor allem mit konstanten Leistungen.

Hinter dem Führungstrio folgt Nicklas Nielsen mit derzeit 93 Punkten, er führt ein US Racing-Trio auf den Plätzen vier bis sechs an. Kim-Luis Schramm (20) ist mit 86 Zählern Fünfter vor dem Schweizer Fabio Scherer (18) mit 83. Julian Hanses (19, US Racing) ist mit 67 Punkten Neunter.