Die DTM ergänzt ihr Rahmenprogramm bei den Rennen auf dem Norisring (30. Juni bis 2. Juli) und auf dem Nürburgring (8. bis 10. September) um das Tourenwagen-Classics. Wie der Dachverband ITR am Dienstag bekanntgab, wird die mit historischen Fahrzeugen aus den Achtziger- und Neunzigerjahren ausgefahrene Rennserie in Nürnberg und in der Eifel einen Wertungslauf abhalten. Für das Championat eingeschrieben haben sich Stars von einst, darunter zwei frühere DTM-Meister.

ITR-Vorstand Florian Zitzlsperger ist begeistert, Tradition und Moderne zu vereinen: "Die DTM war und ist immer State of the Art. Gleichzeitig blicken wir auf eine beeindruckende Historie zurück - und die wollen wir in dieser Saison gemeinsam mit der Tourenwagen-Classics zelebrieren", sagt er und glaubt, eine Brücke zu schlagen: "Die Events haben wir mit Bedacht gewählt - auf dem Norisring fährt die DTM ihr 40. Rennen und der Nürburgring feiert in diesem Jahr 90. Geburtstag."

Bei den Rennen werden die Stars von damals und heute den Zuschauern im Fanbereich präsentiert - mit Autogrammstunden, Interviews und der Möglichkeit, Gespräche zu führen. Eine Einstimmung findet im Rahmen des Saisonauftakts in Hockenheim (5. bis 7. Mai) statt, wenn die Tourenwagen-Klassiker in einer Ausstellung im Fahrerlager zu bewundern sind.

Das Tourenwagen-Classics ist eine Serie für historische Tourenwagen, die 2016 erstmals ausgetragen wurde. Sie bringt automobile Rennsportklassiker zurück auf die Strecke. Insgesamt haben sich 42 Fahrer mit ihren Autos für die Saison 2017 eingeschrieben, darunter mit Alexander Burgstaller, Christian Danner, Altfried Heger, Marc Hessel, Volker Schneider, Volker Strycek und Kurt Thiim aktive Fahrer der alten DTM, die von 1984 bis 1996 ausgetragen wurde.

Die Rennen der Tourenwagen-Classics gehen über die Distanz von 40 Minuten und beinhalten einen zweiminütigen Pflichtboxenstopp, um einen Fahrerwechsel zu ermöglichen. Nach einem Freien Training entscheiden zwei Qualifyings von je 20 Minuten über die Startpositionen.

© Motorsport-Total.com