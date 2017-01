Der US-Konzern Liberty Media ist dem geplanten Kauf der Formel 1 ein großes Stück nähergekommen. Auf einer außerordentlichen Versammlung am Dienstag stimmten die Aktionäre den entsprechenden Plänen zur Übernahme der Motorsport-Königsklasse mehrheitlich zu, teilte das Unternehmen auf seiner Homepage mit. Zudem wurde die Umbenennung der Firma in "Formula One Group" beschlossen.

Liberty Media hatte Anfang September in einem ersten Schritt für rund vier Milliarden Euro die Mehrheitsrechte an der Formel 1 vom bisherigen Hauptgesellschafter CVC eworben. Inklusive der Übernahme aller Schulden soll der Kauf umgerechnet mehr als sieben Milliarden Euro schwer sein. Damit der Deal perfekt wird, muss allerdings erst noch der Automobil-Weltverband FIA zustimmen.

Traditionsstrecken hoffen auf neuen Eigner

Hinter den Kulissen hat der Konzern jedoch längst mit der Arbeit an der Zukunft der Formel 1 begonnen. Besonders die Betreiber vieler Traditions-Rennstrecken wie etwa des Nürburgrings oder in Silverstone hoffen unter dem neuen Eigner auf ein neues Erlösmodell für die Königsklasse, welches sie selbst finanziell weniger belastet.

Spekulationen gibt es zudem über die künftige Rolle des langjährigen Formel-1-Chefpromoter Bernie Ecclestone (86), der nach den Vorstellungen von Liberty Media noch bis 2019 Geschäftsführer bleiben soll. Ecclestone ist allerdings alles andere als unumstritten.