Pascal Wehrlein wird offenbar doch nicht Nachfolger von Nico Rosberg bei Mercedes.

Der 22-Jährige, der in dieser Saison für Manor-Mercedes an den Start ging, soll 2017 für Sauber an den Start gehen, berichtet Motorsport.com.

Demnach stehen die Vertragsunterzeichnung und Bekanntgabe des Wechsels unmittelbar bevor.

Wehrlein würde bei Sauber den Brasilianer Felipe Nasr ersetzen und Teamkollege des Schweden Marcus Ericsson werden, der bereits als Stammpilot für 2017 bestätigt wurde.

Offen bleibt weiterhin die Frage, wer das zweite Cockpit neben Lewis Hamilton bei Mercedes erhält. Als Favorit gilt Williams-Pilot Valtteri Bottas.