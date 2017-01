Das Weltmeisterteam Mercedes wird seinen neuen Boliden für die anstehende Formel-1-Saison am 23. Februar präsentieren.

Der Wagen vom Typ W08 von Lewis Hamilton und dem Nachfolger des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg soll dann auf der Traditionsrennstrecke in Silverstone erstmals einem Funktionstest unterzogen werden. Die ersten Testfahrten stehen vom 27. Februar bis 2. März in Barcelona auf dem Programm.

Ferrari hatte zuletzt angekündigt, den neuen Dienstwagen von Sebastian Vettel am 24. Februar auf der hauseigenen Teststrecke in Fiorano der Öffentlichkeit zu zeigen. Nach den abschließen Tests (7. bis 10. März in Barcelona) startet die Saison am 26. März in Australien.