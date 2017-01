Der Finne Valtteri Bottas übernimmt das begehrte Mercedes-Cockpit des Weltmeisters Nico Rosberg und wird zur kommenden Saison Teamkollege von Lewis Hamilton.

Sein neuer Arbeitgeber stellte Bottas am Montagnachmittag im Teamsitz in Brackley offiziell vor. Der 27-Jährige kommt vom Mercedes-Motorenkunden Williams, bei dem er noch einen Vertrag bis 2018 besaß.

Bottas voller Vorfreude

"Es war lange mein Traum für so ein Team zu fahren - ein Team von Champions", sagte Bottas vor den versammelten Mitarbeitern: "Was ihr in den letzten Jahren erreicht habt, ist einmalig in der Geschichte der Formel 1." Auch die Zusammenarbeit mit Hamilton erwartet Bottas voller Vorfreude: "Ich respektiere Lewis als Fahrer und als Person. Ich bin mir sicher, dass wir uns gegenseitig antreiben werden und trotzdem als Team zusammenarbeiten."

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff formulierte derweil bereits seine Erwartungen an den neuen Fahrer: "Jetzt werden wir sehen, ob er mit der Herausforderung wachsen und um Rennsiege sowie Weltmeisterschaften mitkämpfen kann", sagte der Österreicher.

Lowe und Wehrlein wechseln zu Wiliams

Zugleich verlässt der Technische Direktor Paddy Lowe die Silberpfeile und schließt sich mit sofortiger Wirkung Williams an. Der Vertrag des Briten lief dem Vernehmen nach erst im Sommer aus, die sofortiger Freistellung scheint damit Teil des Deals zu sein. Bottas freigewordenes Cockpit bei Williams soll der eigentlich bereits zurückgetretene Brasilianer Felipe Massa übernehmen.

Bottas erhält damit unter anderem den Vorzug gegenüber dem Worndorfer Pascal Wehrlein (22). Der Mercedes-Junior wechselt stattdessen zum Traditionsrennstall Sauber aus der Schweiz und absolviert damit ein weiteres Lehrjahr bei einem unterklassigen Team.

Rosberg wird Botschafter

Wehrlein hatte 2016 seine Rookie-Saison in der Königsklasse für Manor absolviert und galt aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Test- und Ersatzfahrer für Mercedes zunächst als Favorit auf den freien Platz beim Weltmeisterteam.

Rosberg hatte mit seinem Rücktritt vor rund einem Monat die Mercedes-Teamführung um Wolff und Niki Lauda unter Zugzwang gesetzt, unter schwierigen Bedingungen schnell einen geeigneten Nachfolger zu finden. Rosberg hatte fünf Tage nach seinem WM-Triumph völlig überraschend seine Karriere am 2. Dezember beendet. Nun wird der Weltmeister Botschafter des Formel-1-Rennstalls von Mercedes.