Zwei Wochen nach dem zweiten Saisonsieg von Sebastian Vettel in Bahrain macht die Formel 1 an diesem Wochenende Station in Sotschi. Am Freitag finden das erste (10 Uhr im LIVETICKER) und zweite Freie Training (14 Uhr im LIVETICKER) statt.

Dabei bestimmt das lang ersehnte Duell zwischen Silber und Rot endlich die Schlagzeilen, und die beiden Hauptdarsteller geben auch verbal ihr Bestes.

"Natürlich will er mich da draußen fertig machen", sagt Lewis Hamilton über Vettel, "umgekehrt gilt das genauso. Ich bin in Top-Form, Mercedes ist in Top-Form. Auch Seb' fährt am Limit, und Ferrari ist so stark wie seit zehn Jahren nicht."

Wann kommen sich Vettel und Hamilton näher?

Zwei Siege für Vettel, einer für Hamilton, das Titelrennen scheint in der Tat völlig offen zu sein. Und doch wartet die Königsklasse vor dem Großen Preis von Russland am Sonntag (14 Uhr im LIVETICKER) noch immer auf den ersten echten Zweikampf der Mehrfach-Weltmeister - denn ein Rad-an-Rad-Duell zwischen Vettel und Hamilton fehlt dieser bislang vielversprechenden Saison noch.

Die Rennen in Australien, China und Bahrain waren Fernduelle, sie wurden allesamt am Kommandostand entschieden, auch Glück und Pech mit dem Verkehr auf der Strecke spielten eine Rolle.

Der direkte Vergleich dieser ziemlich kompromisslosen Rennfahrer würde die Spannung zweifellos auf eine andere Stufe heben - aber es ist wohl nur eine Frage der Zeit. Dafür spricht momentan Vieles.

