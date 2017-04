Formel 1: 3. Training und Qualifying in Russland im LIVETICKER

Anzeige

Formel 1: 3. Training und Qualifying in Russland im LIVETICKER Wer hat in Sotschi die Nase vorn? / Lesedauer: 3 Minuten

vergrößernverkleinern Sebastian Vettel will sich in Russland seinen dritten Saisonsieg sichern © Getty Images

Das Duell Vettel gegen Hamilton geht in Sotschi (Qualifying ab 14 Uhr im LIVETICKER) in die nächste Runde. Vettel will seinem Konkurrenten dabei erneut einen Schritt voraus sein.