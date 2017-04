Starker Smog und viel Regen: Das schlechte Wetter in Schanghai hat am Freitag das freie Training zum Großen Preis von China (Qualifying am Sa., ab 9 Uhr im LIVETICKER) massiv beeinträchtigt.

Wegen unzureichender Sicht wurde die erste Session zunächst zweimal unterbrochen, am Nachmittag konnten Ferrari-Star Sebastian Vettel und Co. dann überhaupt nicht fahren. Um 15.16 Uhr Ortszeit wurde das Training schließlich abgebrochen.

Rettungshubschrauber als Ursache

Grund war die schlechte Sicht in der Mega-City Schanghai - im Notfall hätte der Rettungshubschrauber nicht im anvisierten Krankenhaus landen können. Selbst der lokale Flughafen von Schanghai musste zeitweise geschlossen werden.

In dem Chaos blieben Vettel (29) und der britische Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (32) ohne eine gezeitete Runde auf dem 5,451 km langen Shanghai International Circuit. Schnellster am Vormittag war Max Verstappen im Red Bull in 1:50,491 Minuten vor Felipe Massa (1:52,086) und Lance Stroll (1:52,507/beide Williams).

Hülkenberg landet im Kiesbett

Nico Hülkenberg leistete sich im ersten Training auf der nassen Strecke einen Dreher und landete im Renault im Kiesbett. In 1:55,608 Minuten wurde der 29-Jährige Elfter.

Pascal Wehrlein (22) verpasst wegen mangelnder Fitness nach einem Unfall beim sportlich bedeutungslosen "Race of Champions" im Winter auch das Rennen in Schanghai. Der 22-Jährige wird wie beim Saisonauftakt vor zwei Wochen in Australien von dem Italiener Antonio Giovinazzi ersetzt.