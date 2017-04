Die Kommission und die Strategiegruppe der Formel 1 haben in einer gemeinsamen Sitzung einschneidende Regeländerungen für die kommende Saison beschlossen.

Die gravierendste Änderung ist das Verbot von Heckflossen und T-Flügeln, die von den Teams erst in dieser Saison als Reaktion auf die neuen Aerodynamik-Vorschriften eingesetzt wurden. Dafür soll ein Passus im Technischen Reglement, der die Motorabdeckung regelt, geändert werden.

Bei dem Meeting der beiden Gremien, an dem erstmals auch der neue Formel-1-Boss Chase Carey teilgenommen hatte, wurden weitere Neuerungen beschlossen. So wird künftig nach einer Rennunterbrechung durch eine rote Flagge stehend gestartet. Bislang starten die Fahrer in solchen Situationen hinter dem Safety-Car.

Das Cockpitschutzsystem Halo ist indes endgültig vom Tisch. Stattdessen soll nun das "Shield"-System für die Sicherheit der Piloten sorgen.

Bei der neuen Vorrichtung handelt es sich um eine Schutzscheibe aus PVC, die die Piloten vor herumfliegenden Teilen schützen soll. Sie wird offenbar noch in dieser Saison auf den Strecken erprobt und soll ab 2018 eingesetzt werden.