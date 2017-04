Wenn die Formel 1 am Sonntag in Sotschi startet, ist auch Billy Monger dabei - zumindest als Schriftzug auf einem Auto. Der 17-jährige Brite hatte vor zwei Wochen bei einem Formel-4-Rennen beide Beine verloren, als er frontal in das Auto vor ihm gekracht war.

Nun hat der britische Rennstall McLaren-Honda entschieden, auf die Autos seiner Fahrer Fernando Alonso und Stoffel Vandoorne an die Frontflügel den Schriftzug "#BillyWhizz" zu kleben.

Unter diesem Hashtag wird Geld für den jungen Rennfahrer gesammelt. Monger hatte sich selbst den Spitznamen "Billy the Whizz" gegeben.

Auch Sebastian Vettel hofft, dass es Monger bald besser geht. "Es ist tragisch, was passiert ist. Zunächst mal müssen wir die Daumen drücken, dass es bald bergauf geht. Dann muss man schauen, ob man irgendetwas hätte besser machen können, um solche Dinge in Zukunft zu verhindern."

Trotzdem sagt der 29-Jährige auch: "Man vergisst manchmal, dass etwas passieren kann, weil eben zum Glück nicht so viel passiert, trotzdem ist das Risiko immer da. Ich denke, das macht immer den Reiz auch aus des Motorsports, dass es gefährlich ist."