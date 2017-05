Rückschlag für Lewis Hamilton im Formel-1-Titelkampf mit Ferrari-Star Sebastian Vettel.

Der dreimalige Weltmeister aus England verpasste in seinem Mercedes am Samstag im Qualifying den dritten Abschnitt und geht im Rennen am Sonntag nur von Rang 13 ins Rennen.

Der zweimalige Saisonsieger Hamilton klagte über überhitzte Hinterräder und rutschte wild über den engen Stadtkurs.

Dennoch sah es so aus, als ob seine letzte schnelle Runde für Q3 reichen sollte - doch dann krachte Stoffel Vandoorne in der Streckenbegrenzung, wodurch Hamilton ausweichen musste und sich nicht mehr verbessern konnte.