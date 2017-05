Es geht endlich wieder eng zu in der Formel 1. Und der Zweikampf zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton verlangt den Piloten alles ab.

Der Brite musste bei seinem Sieg in Spanien alle Register ziehen und verzichtete sogar auf Flüssigkeitszufuhr.

"Ich habe nichts zu trinken in meinem Auto, um Gewicht zu sparen", verriet der Brite nach dem Rennen der Bild:" Ich musste pushen in jeder Runde. An Vettel dranzubleiben, hat mich fast getötet."

Gefüllt wiegt der Trinkbehälter etwa einen Kilo. Eine Ersparnis, durch die man je nach Kurs und Auto rund 0,035 Sekunden pro Runde gut machen kann.