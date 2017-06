Mercedes-Star Lewis Hamilton hat sich mit einer Traumrunde die nächste Pole-Position gesichert.

Während der Brite nach einer Demonstration der Stärke beim Großen Preis von Aserbaidschan in Baku seine 66. Pole Position einfuhr, setzte sich das durchwachsene Wochenende von WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel mit Rang vier im Qualifying fort.

Bei diesem Zieleinlauf im Rennen am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) würde der Ferrari-Pilot die WM-Führung erstmals in der Saison an Hamilton verlieren.

Vettel patzt in Q3

Nachdem an seinem Ferrari wegen eines Hydraulikproblems vor dem Qualifying eilig ein alter Motor eingesetzt worden war, fuhr Vettel seine beste Runde fast 1,3 Sekunden langsamer als Hamilton (1:40,593 Minuten).

Vettel konnte sich dabei in letzter Sekunde noch auf Rang vier verbessern, nachdem er auf seiner ersten schnellen Runde in Q3 einmal mehr an diesem Wochenende gepatzt hatte.

Zwischen die beiden großen WM-Anwärter schoben sich noch Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas und dessen finnischer Landsmann Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari. Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der beide Freitagstrainings dominiert hatte, geht von Rang fünf ins Rennen.

Hamilton peilt Debütsieg an

Hamilton ist damit der erste Sieganwärter auf dem schnellsten Stadtkurs der Welt. Baku ist die einzige Strecke im aktuellen Rennkalender, auf der Hamilton noch ohne Erfolg ist.

Im Gegensatz zu Vettel, der erstmals in der Saison zu keiner Zeit mit der Spitze mithalten konnte, steigerte sich Hamilton nach schwachen Trainingsleistungen zur rechten Zeit.

"Das war eine meiner aufregendsten Runden des Jahres. Es war alles oder nichts", sagte Hamilton, der am Freitag noch massive Probleme mit seinen Reifen hatte, und nun die Pole-Marke seines Idols Ayrton Senna überbot: "Ich bin sehr glücklich, ich habe mich hier Stück für Stück gesteigert."

Hülkenberg verpasst Top Ten

Renault-Pilot Nico Hülkenberg kam auch wegen eines Elektronikproblems nicht über Startplatz 13 hinaus. "Wir haben dauernd Leistung verloren. Auf der Geraden ist irgendwas komplett flöten gegangen", sagte der 29-Jährige bei Sky und bezeichnete seine Ausgangsposition als "nicht ideal."

Pascal Wehrlein geht im unterlegenen Sauber direkt dahinter vom beachtlichen 14. Rang ins Rennen. "Wir haben definitiv nicht erwartet, in Q2 zu stehen", sagte der frühere DTM-Champion. Hülkenberg und Wehrlein profitierten von einer Rückversetzung des Spaniers Carlos Sainz jr. (Toro Rosso) um drei Startplätze.

Ex-Weltmeister Fernando Alonso (Spanien) und sein McLaren-Teamkollege Stoffel Vandoorne (Belgien) starten vom Ende des Feldes, nachdem an ihren Honda-Motoren zahlreiche Komponenten ausgetauscht werden mussten.

Vettel bekennt sich zu Ferrari

Vettel hatte am Samstagmorgen für Aufsehen gesorgt mit einem Bekenntnis zu seinem Team.

"Ich bin glücklich bei Ferrari. Es wird keine großen Überraschungen geben", sagte der WM-Spitzenreiter der Gazzetta dello Sport über seine Zukunftspläne. Die Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bei der Scuderia scheint damit nur eine Frage der Zeit zu sein.

Vor dem achten Saisonrennen in Baku führt Vettel die WM mit zwölf Punkten Vorsprung auf den dreimaligen Champion Hamilton an. Beim vorherigen Lauf in Kanada konnte Hamilton mit seinem Sieg bereits 13 Punkte abknabbern.