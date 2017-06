Sebastian Vettel suchte noch im Parc ferme das Weite.

Während sein WM-Rivale Lewis Hamilton dem Red-Bull-Piloten Daniel Ricciardo zu dessen Überraschungssieg gratulierte, eilte der Ferrari-Star nach seinem Rammstoß gegen Hamilton beim Großen Preis von Aserbaidschan schnurstracks, aber keineswegs schuldbewusst zu seiner Box.

"Er ist auf die Bremse gestiegen, ich konnte nirgendwo hin und bin ihm in die Kiste gefahren. Wenn ich bestraft werde dafür, sollte er auch bestraft werden", sagte Vettel nach dem Rennen bei Sky.

Vettel rammt Hamilton

Hamilton hatte in der 20. von 51 Runden hinter dem Safety Car überraschend gebremst, sodass Vettel auf den Silberpfeil des Engländers auffuhr.

Vettel sah daraufhin rot, setzte seinen Ferrari links neben den Boliden seines Rivalen, gestikulierte mit der linken Hand in Richtung des Briten und rammte den Mercedes seitlich.

"Ich glaube, es war klar, dass ich mit der Art und Weise, wie er gefahren ist, nicht zufrieden war. Ich bin dann neben ihn gefahren und hab ihm das gezeigt", kommentierte Vettel seine Rache-Aktion.

Vettel droht Rennsperre

Die Rennleitung war allerdings weniger glücklich darüber, dass Vettel eigenmächtig Hamilton für sein Manöver bestrafen wollte und sprach eine Zehn-Sekunden-Strafe aus.

Was es für Vettel noch schlimmer macht: Seine Superlizenz wird mit drei weiteren Strafpunkten belastet, wodurch er nun bereits neun hat. Sollte der viermalige Weltmeister noch eine weitere Drei-Punkte-Strafe kassieren, würde er für das nächste Rennen gesperrt werden.

Die gute Nachricht für Vettel ist, dass die jeweiligen Strafpunkte nur zwölf Monate auf dem Konto eines Fahrers bleiben und zwei seiner neun Punkte nach dem nächsten Rennen in Spielberg wegfallen.

In Österreich sollte er eine ähnliche Aktion wie in Baku aber dennoch besser unterlassen, wenn Vettel im Titelkampf nicht ein Rennen vor dem Fernseher verfolgen will.