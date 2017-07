Am kommenden Wochenende wackelt ein "Rekord für die Ewigkeit".

Beim Grand Prix von Ungarn (Training, Fr. ab 10 Uhr im LIVETICKER) könnte Lewis Hamilton zur 68. Pole-Position seiner Karriere rasen - und damit mit Rekordweltmeister Michael Schumacher gleichziehen.

"Er baut sich gerade ein Vermächtnis als einer der größten Fahrer unseres Sports auf", sagt Mercedes-Sportchef Toto Wolff über Hamilton: "Beinahe an jedem Wochenende stellt er Rekorde ein oder neue auf."

Auch Hamilton selbst weiß natürlich, was er auf dem Hungaroring erreichen kann - und inszeniert diesen Schritt in die Geschichtsbücher auf seine Art. Der Brite schickte mal wieder ein Foto um die Welt. Krafttraining in einer düsteren Halle, die Augen geradeaus, stramme Körperhaltung, dazu die Worte: "Nichts ist unmöglich..."

Schritt für Schritt hat der Brite in den vergangenen Wochen den Platz im Rampenlicht zurückerobert - und Sebastian Vettel die Hauptrolle wieder entrissen. Der Ferrari-Star wartet seit rund zwei Monaten auf einen Sieg, während Hamilton nach seinem Sieg beim Heimspiel in Silverstone den Rückstand auf den Deutschen auf einen Punkt verkürzte.