Formel 1 in Budapest: Red-Bull-Pilot Max Verstappen rammt Daniel Ricciardo

vergrößernverkleinern Daniel Ricciardo und Max Verstappen kollidierten kurz nach dem Start in Budapest © Getty Images

Max Verstappen ist bekannt dafür, in Zweikämpfen nicht zurückzustecken. In Budapest räumt er Teamkollege Daniel Ricciardo ab. Der Australier wütet via Funk.