Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel wird am Freitag vor dem Großen Preis von Großbritannien in Silverstone als erster Fahrer den neuen Cockpitschutz Shield testen.

"Wir müssen schauen, für wie lange. Ich habe ihn noch nicht in der Realität gesehen, nur am Computer", sagte der Ferrari-Star vor dem ersten freien Training, bei dem die Neuentwicklung ihre Premiere feiert.

Das System aus transparentem Polycarbonat (Kunststoff) soll zum einen Schutz vor herumfliegenden Gegenständen bieten, zum anderen aber die Sicht der Fahrer nicht beeinträchtigen.

Am vergangenen Samstag wurde ein erster Entwurf an einem Boliden von Williams präsentiert. Noch ist aber nicht klar, wie der Cockpitschutz final aussehen soll. Umfangreichere Tests folgen im September im italienischen Monza.

Vettel will "kein Besserwisser sein"

Shield soll der Nachfolger für den ungeliebten Halo-Cockpitschutz sein und ab 2018 für mehr Sicherheit sorgen. Die Neuentwicklung soll auch optisch deutlich ansprechender als Halo sein und ist an den von Red Bull entwickelten und getesteten Aeroscreen angelehnt.

Auch zu seinem Ruf als ewiger Nörgler bezog Vettel Stellung: "Ich will kein Besserwisser sein", sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister und reagierte auf die Kritik der vergangenen Wochen.

Zuletzt hatte sich der 30-Jährige umfangreich über einen vermeintlichen Fehlstart des Finnen Valtteri Bottas am vergangenen Sonntag in Österreich beschwert. Obwohl die Daten des Automobil-Weltverbandes FIA dem Mercedes-Fahrer in Spielberg keine Regelüberschreitung bescheinigten, blieb Vettel bei seinem Standpunkt und regte eine Anpassung des Regelwerks an.