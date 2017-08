Formel 1: Lewis Hamilton trickst Sebastian Vettel in Spa aus

von Michael Prieler / Lesedauer: 3 Minuten

vergrößernverkleinern Lewis Hamilton im Mercedes hielt WM-Konkurrent Sebastian Vettel erfolgreich auf Distanz © Getty Images

München - Sebastian Vettel macht den Re-Start nach dem Safety-Car als Knackpunkt für seinen zweiten Platz in Spa aus. So hielt der Hamilton Vettel in Schach.