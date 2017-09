Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) wird wegen des unerlaubten Austauschs mehrerer Motorkomponenten an seinem Renault in der Startaufstellung zum Großen Preis von Italien am Sonntag (14.00 Uhr) um zehn Plätze strafversetzt.

Das bestätigte die Rennleitung des Automobil-Weltverbandes FIA am Samstag. Von welchem Platz aus Hülkenberg ins Rennen gehen muss, ist noch nicht klar, da anhaltende Regenfälle das Qualifying immer wieder verzögerten.

Strafversetzungen kassieren auch Fernando Alonso (Spanien/McLaren-Honda/35 Startplätze zurück), die Red-Bull-Piloten Daniel Ricciardo (Australien/25) und Max Verstappen (Niederlande/20) sowie Hülkenbergs Teamkollege Jolyon Palmer (England/15) und der Spanier Carlos Sainz jr. (Toro Rosso/10).