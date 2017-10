Formel 1: Ferrari-Boss Sergio Marchionne kündigt Veränderungen an

Formel 1: Ferrari-Boss Sergio Marchionne kündigt Veränderungen an

vergrößernverkleinern Ferrari-Chef Sergio Marchionne kündigte nach dem Rennen in Malaysia Veränderungen an © Getty Images

Ferrari-Chef Sergio Marchionne ärgert sich über die verschenkten Rennsiege in Singapur und Malaysia. Nach dem Rennen in Sepang kündigt er Veränderungen an.