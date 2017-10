Mega-Pech für Sebastian Vettel nach seiner grandiosen Aufholjagd beim Großen Preis von Malaysia. (Das Rennen zum Nachlesen im LIVETICKER)

In der Ehrenrunde kollidierte der Ferrari-Pilot mit dem Williams von Lance Stroll in einer Rechtskurve, in der der Kanadier zu weit nach außen kam.

Vettel: "Er hat nichts gesehen"

Der Ferrari wurde durch den Crash zu einem Dreirad umfunktioniert und musste abgeschleppt werden. Vettel fluchte im Boxenfunk: "Das ist nicht möglich. Stroll schaut gar nicht, wo es hingeht."

Anschließend stoppte Landsmann Sebastian Wehrlein und nahm Vettel in seinem Boliden mit zurück in die Boxengasse.

Der Kanadier: "Ich bin langsam zurück zur Boxengasse gefahren. Klar werden wir darüber reden, es war ein komische Vorfall. Es war mit Sicherheit keine Absicht", so Stroll bei Sky.

Vettel droht Strafe

Der Heppenheimer sah dies naturgemäß anders: "Lance hat vergessen nach vorne zu schauen und hat nix gesehen. Hinten ist es ein Totalschaden, das wird viel Arbeit für unsere Mechaniker. Wir wollten beide den Dreck für die Reifen aufsammeln aber er hat einfach nicht geschaut. Sowas von unnötig."

Sollte an der Schaden an Vettels Ferrari nun so stark sein und einen Getriebewechsel zur Folge haben, droht dem Verfolger von Lewis Hamilton sogar noch eine 5-Platz-Gridstrafe für das nächste Rennen in Japan.

Eine unmittelbare Strafe wird es für die beiden Crashpiloten nicht geben, das gab die FIA nach dem Rennen bekannt. Ob Pascal Wehrlein ungeschoren davonkommt, ist dagegen noch ungewiss. Laut Reglement ist es nämlich aus Sicherheitsgründen verboten, einen anderen Fahrer im eigenen Auto auf der Ehrenrunde mit an die Box zu nehmen.