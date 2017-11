Es wird mehr und mehr ungemütlich beim Großen Preis von Brasilien.

Nachdem in der Nacht zu Samstag acht Mercedes-Mechaniker überfallen und ein Auto des Weltverbandes Fia attackiert wurde, kam es in der Nacht zu Sonntag zum nächsten Zwischenfall in Sao Paulo.

Dieses Mal war das Schweizer Sauber-Team betroffen. Ingenieurin Ruth Buscombe twitterte ein Bild vom Team-Bus. Darauf zu sehen sind eine Delle und Kratzer in der Tür.

Trotz Security nicht sicher

Die Ingenieurin warnte außerdem Alle, beim Verlassen der Rennstrecke äußerst vorsichtig zu sein, auch wenn man von Security begleitet wird. "Wir wurden gerade von einem Auto getroffen, es wollte uns zum Stehen bringen. Wir haben die Strecke zu einer seltsamen Zeit verlassen (sehr spät) und entweder haben sie uns verfolgt, oder sie wurden von dem Bus informiert, der vor uns die Polizeieskorte verlassen hat", schrieb Buscombe.

Die Situation in Brasilien wird immer brisanter. Im letzten Jahr blieb es relativ ruhig, in diesem Jahr häufen sich die Vorfälle. Der Weltverband Fia hat inzwischen für die vor Ort anwesenden Journalisten neue Sicherheitshinweise herausgegeben.

So müssen sich die TV-Teams neutral kleiden bevor sie die Strecke verlassen und ihre Akkreditierungen abnehmen. Auch die Parkausweise müssen aus den Autos entfernt werden.

2010 war bereits Jenson Button in einem Hinterhalt geraten.