Vor dem Großen Preis von Brasilien in der Formel 1 sind Mitglieder des Mercedes-Rennstalls Opfer eines bewaffneten Überfall geworden.

Das Team bestätigte am Samstag den Vorfall. Bereits am Freitag wurden die Mitglieder demnach auf der Fahrt im Teambus von der Strecke im Stadtteil Interlagos zu den jeweiligen Hotels ausgeraubt. Mehrere Wertsachen wurden gestohlen, verletzt wurde aber niemand. Auch auf einen Wagen des Internationalen Automobilverbandes sowie Wagen von Ferrari und Williams soll es versuchte Übergriffe gegeben haben.

Lewis Hamilton äußerte sich via Twitter. "Pistolenschüsse wurden abgegeben, Pistolen wurden an Köpfe gehalten. Das ist so schlimm zu hören", schrieb der Weltmeister von Mercedes. Allerdings nahm er auch die Verantwortlichen in die Pflicht. "Das passiert hier jedes Jahr. Die Formel 1 und die Teams müssen mehr machen, es gibt keine Ausreden."

2010 wäre der damalige McLaren-Pilot Jenson Button beinahe Opfer eines Überfalls geworden. Doch dank seines Fahrers entkam der Ex-Weltmeister.