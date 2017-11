Nach den Steuertrick-Vorwürfen gegen ihn hat sich nun Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton das erste Mal zu Wort gemeldet.

"Das lenkt mich nicht von meinen Grundwerten ab. Und auch nicht von dem, was ich hier machen will", sagte der Brite bei einer Pressekonferenz in Sao Paulo.

Nachdem er bereits beim vergangenen Rennen in Mexiko seinen vierten WM-Titel gewinnen konnte, habe er eine "großartige Zeit mit Familie und Freunden" verbracht. Die Vorwürfe gegen ihn könnten dies nicht trüben.

Hamiltons Anwälte dementieren

"Ich konzentriere mich ausschließlich auf das Rennen an diesem Wochenende", sagte der Mercedes-Pilot.

Beim vorletzten Rennen in diesem Jahr in Brasilien (Sonntag, ab 17 Uhr im LIVETICKER) strebt der 32-Jährige seinen zehnten Saisonsieg an.

Nach Informationen des Recherche-Netzwerks von Guardian, NDR, WDR und SZ soll der Mercedes-Pilot bei der Einfuhr seines Jets mit einem Trick Steuerzahlungen in Millionenhöhe umgangen haben und zudem etliche Briefkastenfirmen besitzen.

Hamiltons Anwälte dementierten die Anschuldigungen bereits und erklärten das Vorgehen für legal.