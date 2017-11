Da empfiehlt sich einer bestens:

Robert Kubica hat bei den Formel-1-Testtagen in Abu Dhabi überzeugt. Der Pole, der nach seinem schweren Rallye-Unfall 2011 an einem Comeback in der Königsklasse arbeitet, empfahl sich im Williams für das freie Cockpit neben Lance Stroll.

Nach der eher durchwachsenen Leistung am ersten Tag, als er mit einer persönlichen Bestzeit von 1:41.296 Minuten weit über eine Sekunde langsamer war als Stroll, legte Kubica am Mittwoch eine deutliche Steigerung hin.

In 1:39.485 Minuten setzte der 32-Jährige die siebtbeste Tageszeit und stellte damit auch den Russen Sergey Sirotkin in den Schatten, der ebenfalls für Williams testete.

Auf dem Papier ist Kubica nun die Nummer eins im Rennen um die Williams-Cockpits. Jetzt liegt es am Rennstall, ob sich sein lange für unmöglich gehaltener Traum von der Rückkehr in die Formel 1 erfüllt.

Ferrari das Maß der Dinge

Die mit Abstand beste Zeit der Testtage setzte Ferrari. Vize-Weltmeister Sebastian Vettel und sein finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen waren um fast eine Sekunde schneller als Valtteri Bottas von Mercedes. Weltmeister Lewis Hamilton fuhr lediglich die fünftschnellste Zeit.

Kurioses ereignete sich bei McLaren: Fernando Alonso und Teamkollege Stoffel Vandoorne markierten in 1:39.762 Minute die exakt gleiche Rundenbestzeit.

Wintertests Ende Februar

Während sich die Fahrer nun erst einmal etwas erholen können, basteln die Mechaniker in den Fabriken bereits an den Autos für die kommende Saison.

Wann die neuen Boliden vorgestellt werden, ist noch nicht bekannt - vermutlich wird das Mitte bis Ende Februar sein. Denn die viertägigen Wintertestfahrten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya beginnen am 26. Februar.

Der Startschuss für die neue Saison fällt laut dem provisorischen Rennkalender 2018 mit dem Auftaktrennen im australischen Melbourne am 25. März 2018.

Die Bestzeiten der Testfahrten im Überblick