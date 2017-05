Das sensationelle Debüt von Formel-1-Pilot Fernando Alonso im Qualifying zum 101. Indianapolis 500 (Qualifying Day 2 exklusiv am Montag ab 5.30 Uhr auf SPORT1 US) wurde von einem Horrorcrash von Sebastien Bourdais überschattet.

Der Franzose war mit weit über 300 km/h in Kurve 2 des Indianapolis Motor Speedway in die Mauer eingeschlagen.

Bourdais' Honda prallte danach zurück auf die Strecke, überschlug sich erst und drehte sich dann mehrmals um die eigene Achse, bevor das halb zerfetzte Auto zum Stehen kam.

Bourdais wird sofort in Klinik gebracht

Der ehemalige Formel-1-Pilot bewegte im Fahrzeug die Arme und war bei Bewusstsein. Es dauerte allerdings lange, bis die Rettungskräfte Bourdais aus dem Cockpit befreien konnte.

Der 38-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen sofort ins Methodisten-Krankenhaus der Universität Indiana gebracht.

Wie die IndyCar-Serie bekanntgegeben hat, zog sich Bourdais bei dem Unfall multiple Beckenbrüche sowie einen Bruch der rechten Hüfte zu. Eine Beckenoperation wurde noch am gleichen Abend durchgeführt.

Alonso reagiert geschockt

Alonso, der Bourdais noch aus der gemeinsamen Formel-1-Zeit kennt, reagierte geschockt: "Gestern haben wir bei einem Event im Casino noch miteinander geplaudert. Über die Autos, wie es ihm hier drüben geht. Bis zu seinem Unfall war er extrem schnell unterwegs. Ich wünsche ihm eine rasche Genesung und dass wir ihn bald wieder an der Strecke sehen."

Der Spanier zeigte eine erstaunliche Leistung bei seinem Debüt. Der vom Andretti-Team betreute McLaren-Honda-Fahrer sicherte sich den siebten Platz und qualifizierte sich damit als einziger Rookie für die "Fast Nine".

"Es ist stressig, anstrengend und kompliziert", sagte er nach seinen vier Hochgeschwindigkeitsrunden: "Ich bin noch nicht ganz zufrieden, ich denke, es geht am Sonntag noch schneller."

Die "Fast Nine" werden am Sonntag die Pole-Position (Qualifying Day 2 exklusiv am Montag ab 5.30 Uhr auf SPORT1 US) ausfahren.

Diese Fahrer haben sich für das "Fast Nine" qualifiziert:

1. Ed Carpenter (Carpenter-Chevrolet)

2. Takuma Sato (Andretti-Honda)

3. Scott Dixon (Ganassi-Honda)

4. J.R. Hildebrand (Carpenter-Chevrolet)

5. Alexander Rossi (Andretti-Herta-Honda)

6. Will Power (Penske-Chevrolet)

7. Fernando Alonso (Andretti-Honda)

8. Tony Kanaan (Ganassi/Honda)

9. Marco Andretti (Andretti-Honda)