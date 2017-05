Der italienische MotoGP-Superstar Valentino Rossi (38) hat bei einem Motocross-Unfall leichte Verletzungen an Brustkorb und Bauch erlitten und musste die Nacht im Krankenhaus in Rimini verbringen.

Das teilte sein Yamaha-Rennstall mit. Rossi war beim Training in Mondavio nahe der Stadt Pesaro gestürzt.

Ob er bei seinem Heim-Grand-Prix in Mugello in der kommenden Woche starten kann, stand zunächst nicht fest. Allerdings seien keine Brüche festgestellt worden, heißt es in einer Yamaha-Stellungnahme.

Am Freitag um 12 Uhr soll eine genauere Diagnose veröffentlicht werden.