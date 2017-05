Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung hat am Montag in Owensboro/Kentucky die Trauerfeier für den tödlich verunglückten früheren MotoGP-Weltmeister Nicky Hayden stattgefunden. Die 90-minütige Zeremonie in der St. Stephen-Kathedrale wurde auf Haydens Facebook-Seite live gestreamt.

Der 35-Jährige war am 17. Mai nahe Rimini beim Fahrradfahren mit einem Auto kollidiert und fünf Tage später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

"Kentucky Kid" Hayden, in der Superbike-WM bis zuletzt bei Ten Kate Racing Teamkollege des Zahlingers Stefan Bradl, hatte bei dem Zusammenstoß ein Polytrauma einhergehend mit einem gravierenden Hirnschaden erlitten.