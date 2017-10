Der spanische Motorrad-Pilot Marc Marquez hat seinen Matchball in Sepang/Malaysia nicht genutzt und die vorzeitige Entscheidung in der MotoGP-Weltmeisterschaft verpasst. Beim vorletzten Saisonrennen belegte der 24-Jährige nur den vierten Rang. Der Sieg ging an Marquez' einzig verbliebenen Konkurrenten Andrea Dovizioso (Ducati/Italien), der seine Titelchance wahrte und nur noch 21 Punkte hinter dem Spanier liegt.

Die Entscheidung fällt damit am 12. November beim Saisonfinale in Valencia. Dort hat Marquez trotz der verpassten Chance von Sepang alle Trümpfe in der Hand, um sich zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren zum MotoGP-Weltmeister zu krönen. Er war bereits 2013, 2014 und 2016 Champion.

Jonas Folger hatte den Großen Preis von Malaysia aufgrund einer Erkrankung verpasst. Sein Ersatz, der Niederländer Michael van der Mark, belegte den 16. Rang. Hinter Sieger Dovizioso kamen Jorge Lorenzo (Spanien) und Johann Zarco (Frankreich) ins Ziel.

Morbidelli holt Moto2-Titel

Der Italiener Franco Morbidelli hat sich erstmals zum Weltmeister in der Moto2-Klasse gekrönt. Weil sein einzig verbliebener Konkurrent Tom Lüthi (Schweiz) beim in Malaysia verletzungsbedingt nicht starten konnte, war Morbidellis Titelgewinn bereits vor Beginn des Rennens perfekt.

Die deutschen Piloten gingen in Sepang leer aus. Marcel Schrötter belegte den 17. Rang und verpasste die Punkteränge ebenso wie sein Teamkollege Sandro Cortese, der nach einem Sturz schon in der ersten Runde ausschied. Den Sieg sicherte sich Miguel Oliveira (Portugal) vor Brad Binder (Südafrika) und Morbidelli.

Der Italiener Morbidelli (22) wird im kommenden Jahr in der MotoGP fahren. Auch Lüthi, der den Start in Malaysia aufgrund einer im Qualifying erlittenen Verletzung im Knöchel verpasste, steigt 2018 in die Königsklasse auf.

Öttl verpasst Top Ten

Motorrad-Pilot Philipp Öttl hat in der Moto3-Klasse eine Top-Ten-Platzierung verpasst. In Malaysia belegte der 21-Jährige den 16. Rang und blieb ohne Punkte. Das Rennen in Sepang gewann derweil Joan Mir, der seinen zehnten Saisonsieg feierte. Der Spanier hatte sich bereits beim vergangenen Rennen in Australien zum Weltmeister gekrönt, Öttl ist in der Gesamtwertung Zehnter.