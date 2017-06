Matt Campbell hat beim ersten Rennen des Porsche Carrera Cup in Spielberg seinen ersten Rennsieg in Europa gefeiert. Hinter ihm landeten Larry ten Voorde und David Kolkmann (beide Team Deutsche Post) und sorgten so für ein echtes Überraschungs-Podium.

Campbell vom Team Fach Auto Tech profitierte auch von einem Bremsfehler von ten Voorde, der 20 Minuten vor Schluss seinen Vorderreifen arg in Mitleidenschaft zog und seine Führung an Campbell verlor.

Olsen und Ammermüller verpassen Podium

Der Australier erwehrte sich auch nach einer Safety-Car-Phase vor der finalen Runde dem Angriff der drei überraschend starken Deutsche-Post-Boliden von ten Voorde sowie David Kolkmann und Nick Yelloly und fuhr souverän als Erster über das Ziel.

Die Favoriten mussten sich hinten anstellen und kamen nie wirklich in Reichweite der Podiumsplätze.

Dennis Olsen (Konrad Motorsport), Führender in der Fahrerwertung, landete auf Platz sechs. Sein Verfolger Michael Ammermüller (raceunion Huber Racing) fuhr nach anfänglichen Schwierigkeiten noch auf einen beachtlichen achten Platz.